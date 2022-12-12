Армения до сих пор не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана. Также Армения искусственно затягивает восстановление коммуникаций, в том числе отказывается от обеспечения беспрепятственной связи между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании министров иностранных дел стран "Восточного партнерства" ЕС.

"Вместо этого, после провокации вдоль неделимитированной государственной границы в середине сентября Армения начала клеветническую кампанию против Азербайджана, чтобы сорвать повестку дня, направленную на нормализацию. Роль определенных третьих сторон в поощрении реваншистского поведения Армении также вызывает серьезную озабоченность, поскольку подталкивает Армению к продолжению военных провокаций и усилению военной риторики", - сказал Байрамов.