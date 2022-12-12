https://news.day.az/politics/1518866.html Участники акции протеста в зоне ответственности российских миротворцев не собираются расходиться - ФОТО - ВИДЕО
Участники акции протеста в зоне ответственности российских миротворцев не собираются расходиться - ФОТО - ВИДЕО
Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, которые проводят акцию протеста в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев, не собираются расходиться, сообщает в понедельник командированный в Шушу корреспондент Trend, передает Day.Az.
"Мы останемся здесь до конца", - говорят участники протеста.
Протестующие требуют прибытия командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова.
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