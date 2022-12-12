https://news.day.az/politics/1518872.html Азербайджан и Португалия обсудили потенциал для развития сотрудничества - ФОТО
Азербайджан и Португалия обсудили потенциал для развития сотрудничества - ФОТО
12 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомесем Кравиньо.
Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений стран и отметили потенциал для их развития. В ходе встречи также были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре