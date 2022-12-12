Азербайджан и Португалия обсудили потенциал для развития сотрудничества

12 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Бельгию встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомесем Кравиньо.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи министры рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений стран и отметили потенциал для их развития. В ходе встречи также были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским союзом.

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