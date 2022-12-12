Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Мальты в Бельгии

В рамках своего рабочего визита в Бельгию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Мальта Яном Боргом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе по региональной и международной ситуации.



Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и Мальтой в различных сферах, в том числе и в политической, экономической, энергетической, инвестиционной и других сферах. Было констатировано, что важно использовать имеющийся потенциал для дальнейшего развития отношений между двумя странами.