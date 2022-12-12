Армяне испугались акции протеста азербайджанцев в Карабахе

Проводимая весь день представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана акция протеста в зоне ответственности российских миротворцев навела сильный испуг на армянские СМИ, соцсети, а также зарубежные проармянские круги. Это говорит о том, что действия азербайджанских представителей НПО - верны и своевременны. Действительно, разворошено большое осиное гнездо. Только так, и никак иначе, можно было начать процесс наведения порядка на территории, которую РМК превратили в проходной двор.

Так, в некоторых армянских информационных ресурсах распространилось сообщение о том, что якобы "в Арцахе, на армянской земле, азербайджанская армия с сегодняшнего утра ввела блокаду, отрезавшую Нагорный Карабах от Армении". Автором вышеупомянутой ереси является председатель регионального совета Прованс- Альпы -Лазурный Берег Рено Мюзелье, который за деньги армянского лобби готов строчить все что угодно, главное чтобы платили много и вовремя.

Видимо у господина Мюзелье проблемы со зрением и ему срочно нужно обратиться к врачу. А как по другому можно объяснить откровенно ложные заявления французского политика? Весь день в режиме реального времени корреспонденты различных СМИ вели видеотрансляцию с места события, где проходила акция протеста мирных азербайджанцев. Участники акции рассказывали о ее целях, а именно, прекращение незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений. Для этого командующий российскими миротворческими силами генерал Волков должен был выйти к протестующим и дать четкие ответы на все вопросы, беспокоящие азербайджанскую сторону. Однако Волков либо струсил, либо по какой-либо другой причине так и не появился на публике, поэтому было принято решение не прекращать акцию протеста.

Более того, француз Мюзелье обвинил Азербайджан в якобы "нарушении соглашения о прекращении огня, в то время как 120 000 армян находятся в смертельной опасности" и заявил о необходимости отреагировать. Исходя из этой записи можно было прийти к выводу, что со зрением у Мюзелье всё-таки есть проблемы. Ведь количество проживающих в Карабахе граждан Азербайджана армянской национальности не превышает 20 000 человек. А торопившийся с публикацией Мюзелье приписал к цифре лишнюю единицу. Но Мюзелье пишет то, что ему заказали армянское лобби во Франции. Поэтому диагноз француза - алчный мелкий провокатор, Такого же низкого уровня, до которого упало абсолютное большинство французского политикума.

Что касается "смертельной опасности", о чем трубит на весь мир Мюзелье, то азербайджанская сторона не раз заявляла, что армяне, живущие в Карабахе, являются нашими гражданами. У проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-либо особых привилегий. Для них есть только два пути - либо принять гражданство Азербайджана и получить все гарантии прав, которые имеют другие граждане нашей страны, либо уехать в другие страны. Никто никого насильно удерживать не будет.

Ну а российским миротворцам пора бы действовать более решительно и не идти на поводу остатков армянских сепаратистов. Сегодняшнее событие, особенно инцидент с пьяным российским полковником, который в жалком виде вышел к протестующим азербайджанцам, наводит мысль на то, что РМК совсем не думает о своем реноме в глазах азербайджанской ответственности. У которой накопилось немало вопросов и обоснованных претензий.

Напомним, по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Однако совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе помешала осуществлению этого мониторинга, являющегося суверенным правом Азербайджана. Так, несмотря на то, что азербайджанская делегация прибыла в район местонахождения указанных месторождений (Гызылбулаг и Демирли) в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями. Группа членов незаконных армянских вооруженных формирований заблокировала доступ специалистов в этот район. Все это происходило на глазах у российских миротворцев.

Данная провокация в очередной раз демонстрирует, что заявления российских миротворцев - это просто слова, на деле же они защищают интересы незаконных армянских вооруженных формирований.