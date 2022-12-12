Мы все здесь и никуда не собираемся уходить ни завтра, ни на следующий день, ни через 10 дней.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказала корреспонденту Trend председатель Общественного объединения социальной помощи женщинам-ветеранам войны Раде Аббас, принимающая участие в акции протеста в зоне ответственности российских миротворцев.

Напомним, что представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша возле поста российских миротворцев акцию протеста против недопуска азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с ситуацией с незаконной эксплуатацией месторождений, находящихся на временно подконтрольных миротворцам территориях.

"Родом я из Карабаха, живу в Баку. Мы здесь из-за событий, происходящих в нашем Карабахе. Наши месторождения полезных ископаемых, в частности золоторудное месторождение Гызылбулаг и медно-молибденовое месторождение Демирли, которые расположены в зоне временной дислокации российских миротворцев, разграбляются армянами. Азербайджанские экологи имеют право проводить мониторинг на территории своей страны. Кроме того, все месторождения полезных ископаемых должны быть паспортизированы. Российские миротворцы препятствуют проведению мониторинга. Уже дольше 10 часов мы здесь. Мы требуем прибытия командующего российскими миротворцами и внесения ясности в поднятые вопросы", - сказала Раде Аббас.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.