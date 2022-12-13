https://news.day.az/politics/1519100.html Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ведомство.
"Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 09.12.2022 года Гурбанов Агиль Салим оглу назначен на должность заместителя министра обороны", - говорится в сообщении министерства.
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