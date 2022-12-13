"Армения, хватит грабить Карабах!"

Вторые сутки продолжается акция протеста представителей азербайджанских НПО по поводу экологического террора и незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана на территории, временно контролируемой российским миротворческим контенгентом. Освещая акцию, некоторые представители российских СМИ, а также нечистоплотные проармянские новостные ресурсы, занимаются дезинформацией по поводу событий, происходящих в Лачинском коридоре.

Так, ссылаясь на источники никем не признанного сепаратистского образования, они пытаются обвинить Азербайджан в "нарушении трехстороннего заявления" от 10 ноября 2020 года. Утверждается, что Баку якобы нарушает 6-й пункт договора, так как не гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Это, конечно же, ложь. Безопасность на временно контролируемой РМК территории не нарушается, ибо здесь присутствуют мирные граждане, не имеющие при себе какого-либо оружия и нет никаких угроз. К примеру, пытающиеся демонизировать азербайджанцев армяне попытались использовать фактор тяжело больных пациентов против протестующих, объясняя это тем, что из-за закрытого коридора тем угрожает опасность. Азербайджанские активисты в свою очередь передали свои контакты для содействия в транпортировке тех пациентов, которые действительно нуждаются в экстренной медицинской помощи. То есть никаких угроз нет.

Рапространяя фейки остатков сепаратизма, СМИ вводят своих читателей в заблуждение. Азербайджанцы лишь требуют встречи с миротворцами, с которыми было достигнуто соглашение об экологическом мониторинге, но потом генерал Волков исчез, не удовлетрив договоренности.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, с 10 декабря группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" начинает предварительный мониторинг в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Однако совместная провокация миротворцев и незаконных армянских формирований в Карабахе помешала осуществлению этого мониторинга, являющегося суверенным правом Азербайджана. Так, несмотря на то, что азербайджанская делегация прибыла в район местонахождения указанных месторождений (Гызылбулаг и Демирли) в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями. Группа членов незаконных армянских вооруженных формирований заблокировала доступ специалистов в этот район. РМК же бездействовал и остался в стороне, нарушив взятые на себя обязательства, а теперь их командование отказывается говорить с мирными азербайджанцами. Куда пропал Волков и почему не осмеливается выйти к протестующим? Его отсутствие можно воспринять как соучастие в сокрытии незаконных действий армянских преступников во главе с Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном, которые устроили новый незаконный бизнес, грабя природные ресурсы Азербайджана.

Это в очередной раз демонстрирует, что заявления российских миротворцев - это просто слова, на деле же они защищают интересы незаконных армянских вооруженных формирований. Армяне грабили Карабах как во время оккупации, так и сейчас, после его освобождения. Кроме того, потерпевшая разгромное поражение Армения продолжает наносить серьезный урон экологии на территории, которая временно подконтрольна миротворцам. В Азербайджане не будут терпеть подобного рода развитие событий. Мониторинг должен быть осуществлен и незаконному криминальному бизнесу будет положен конец. Никто не вправе остановить нас на наших же территориях. Ни армяне, ни миротворцы, ни кто-либо еще. Хватит грабить Карабах!