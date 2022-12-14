Претензии Азербайджана в адрес российских миротворцев полностью оправданы

Происходящие уже второй день события в зоне ответственности российских миротворцев показали бесполезность пребывания российских миротворцев в Карабахе. Ни азербайджанская сторона, ни проживающие в Карабахе армяне не могут остаться довольными деятельностью РМК, который своим бездействием только накаляет обстановку.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, российская сторона должна выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить свободный доступ представителей Азербайджана на месторождения полезных ископаемых. Если же руководство миротворцев отказывается соблюдать достигнутые с азербайджанской стороной договоренности.

"Российские миротворцы в Карабахе не имеют мандата со стороны ООН. Они не подпадают под международное право, потому что Россия не проявляет заинтересованность в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией. Если российские силы продолжат действовать в том же духе, то на повестку дня может встать вывод миротворцев раньше 2025 года. Поскольку претензии Азербайджана в отношении российских миротворцев полностью оправданы", - заключил Пол Гобл.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Как сообщалось ранее, по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод.

Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

Абдул Керимханов