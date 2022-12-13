Варданян занимается разграблением природных ресурсов Азербайджана в зоне отвественности миротворцев

Первопричиной нынешних протестов азербайджанских экоактивистов в Карабахе является разграбление Рубеном Варданяном природных ресурсов Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев.

Как передает Day.Az, об этом 13 декабря в прямом эфире передачи "Главные новости" на РБК рассказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди, которая продолжается уже более 30 часов.

Прежде всего он отверг попытки сузить ситуацию до блокады Лачинского коридора и напомнил, что Армения до сих пор не предоставила Азербайджану доступ к Нахчывану, хотя обязалась сделать это по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. "Когда подписывали соглашение в 2020 году, речь была о том, что организуется Лачинский коридор, который соединяет Карабах и Армению, и Зангезурский коридор, который соединяет Азербайджан и Нахчыван. Второй пункт не выполнен никаким образом. К сожалению, движения по созданию Зангезурского коридора, который очень важен для России, так как он связывал бы Россию, Азербайджан, Армению, Турцию и Средиземное море, пока не ведется", - сказал он.

"Лачинский коридор, конечно, важен, но это не единственный способ связи с внешним миром. Карабах как часть Азербайджана вполне может соединяться с другими территориями Азербайджанской Республики. Азербайджан - многонациональное государство, и способен снабжать жителей Карабаха", - добавил Дмитрий Солонников.

Далее он обратил внимание, что проблема сейчас вовсе не в перекрытом Лачинском коридоре. "Проблема в том, что по Лачинскому коридору возится - вот это основной момент. В документах 2020 года было сказано о демилитаризации территории [Карабаха], о том, что туда не будут завозиться оружие и войска. Однако это не выполняется, и это сложнейшая проблема последних двух лет", - сообщил эксперт.

"В последние несколько недель проблема еще и в том, что из зоны Карабаха вывозятся полезные ископаемые, в частности, с золотых рудников, что является разграблением природных ресурсов Азербайджана. Экологические, природоохранные организации требуют контроля. А Рубен Варданян - человек, который отказался от российского паспорта, чтобы избежать санкций, сбежал с территории России и теперь "представляет" Карабах - понимает, что такое золотая руда, как с ней обращаться, в чем ее ценность, как вывозить ее за рубеж. То есть он пытается капитализировать свое присутствие на этой территории", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

Политолог заключил, что Армения использует эту ситуацию для того, чтобы еще раз попробовать втянуть Россию в армяно-азербайджанскую конфронтацию. "Это попытка открыть для России второй фронт, теперь на Южном Кавказе. Такие попытки втянуть Россию происходят все последние три года. И в 2020 году была попытка заставить Россию и ОДКБ вступить в боевые действия, хотя они не велись на территории Армении. Многократно Армения апеллировала к России, что [после войны] Россия и ОДКБ должны вмешаться. А сейчас очередной заход со стороны Карабаха", - отметил он.

"То есть в этом нет ничего нового: имеют место непрекращающиеся действия для того, чтобы Россия оказалась втянута в войну еще и на Южном Кавказе. Но России это не нужно, ей не нужно никаким образом рассматривать в качестве противников Азербайджан и Турцию. Азербайджан - дружеская страна для России. Сейчас нет никаких нарушений с точки зрения взаимоотношений Армении и Азербайджана или целостности Армении. Карабах - это территория Азербайджана, это признано всеми, и Россией в том числе, а на Армению никто не нападает", - указал эксперт.

В связи с этим Армения не должна вмешиваться в ситуацию на территории Азербайджана. "Вчерашний разговор по телефону президентов [Владимира Путина и Ильхама Алиева] был, мне кажется, очень важен. Россия по ситуации должна говорить прежде всего с Азербайджаном - о том, как на территории Азербайджана будут урегулироваться действия российского миротворческого контингента", - сказал Дмитрий Солонников.

"Нужно пресечь провокацию, которую организует нынешнее карабахское руководство Рубена Варданяна. Нужно прекратить разграбление природных ресурсов Азербайджана и поставить под контроль наблюдателей из азербайджанских, прежде всего, экологических организаций те рудники, о которых идет речь и показать, что вывоза золотой руды с них не будет происходить. Если будет гарантия, что природные ресурсы Азербайджана не разграбляются, я думаю, что вопрос снимется", - озвучил сценарий решения проблемы политолог, добавив, что далее потребуется открытие Зангезурского коридора, "на чем Россия тоже постоянно настаивает".