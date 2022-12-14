Тина Канделаки несёт "бред сивой кобылы" о Карабахе

Этническая армянка, провокаторша Тина Канделаки после долго затишься вновь всплыла на поверхность, пытаясь прикинуться честной, справедливой и защитить преступную деятельность остатков сепаратизма в Карабахе. Оправдывая многочисленные финансовые преступления армян и устроенный ими экологический террор на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, мадам Канделаки в порыве логореи в своем телеграм-канале попыталась обвинить Азербайджан "в загрязнении окружающей среды", называя Карабах краем зелени и чистейших вод.

"В любом случае за каждым нападением стоят реальные жертвы, потери, скандалы. В случае с "арцахом" это самые обычные и простые люди, жители "республики", те, кто точно к экологии отношения не имеет. Их родственники, которые умирают в больницах, пока не открыты дороги, дети и родственники, которые не могут перемещаться, школьники, снабженцы и торговцы, самые обычные бабушки и дедушки, которые не увидят родных на Рождество. На мой взгляд нет ничего хуже ситуации, когда ложь и ненависть прикрываются благими намерениями. Последними, как известно, выложен путь в одну сторону - в ад", - говорится в бреде известной фейкометчицы.

Во-первых, хотим подчеркнуть для Канделаки, что пора бы перестать выдумывать трагические истории. Армянство веками играет эту карту "многострадального народа". Ничего нового. Во-вторых, никто там не умирает. Те, кому нужна медицинская помощь, получили контакты азербайджанской стороны, которая готова оказать любое содействие для решения проблем со здоровьем. В третьих, трогательно говоря об армянских детях, которые "не встретят Рождество", она забывает о том, как армяне вырезали азербайджанских детей, забывает о преступлениях в Ходжалы, в Гяндже.

Она не говорит о том, как армянские оккупанты по команде фашиста Араика Арутюняна бомбили дома мирных жителей Азербайджана именно ночью, когда все спали в своих кроватях. Армянская армия дала понять, что специально наносит удары по жилым кварталам ночью, чтобы умерло как можно больше детей, стариков и женщин. В 2020-м году военные преступления и удары продолжались вплоть до ноября. Убитые в постели ракетными ударами азербайджанцы также не увидели Новый год. Это мы еще не упомянули сотни тысяч сломанных из-за армянской агрессии, развязанной ими войны судеб, жизней в целом.

Канделаки пишет, что нет ничего хуже чем ложь, прикрываемая благими намерениями. А твой слезливый бред - это разве не ложь, ими же прикрываемая? Не хватает еще Галустяна на подмогу позвать, пусть попросит "понять и п-ррр-ростить!".

Сколько бы армяне и поддерживающие их стороны и личности ни возмущались правомерным действиям Азербайджана, ничего с этим поделать у них не получится. Преступному режиму и их криминальному бизнесу будет положен конец. Пока Волков не выйдет и не объяснится перед азербайджанцами, акция протеста будет продолжена. Так, что помалкивайте, мадам Канделаки, и занимайтесь своими делами.