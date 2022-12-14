Граждане Азербайджана должны иметь возможность свободно посещать любую часть своей страны

Источник: Агентство международной информации Trend

Прежде всего, в принципе, азербайджанские экологи и любые другие граждане Азербайджана должны иметь возможность свободно посещать любую часть страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя продолжающиеся протесты азербайджанских НПО на территории временной дислокации российских миротворцев в Карабахе.

"К сожалению, как мы знаем, за годы конфликта и оккупации это было практически невозможно при многих обстоятельствах, особенно по соображениям безопасности. Я не знаю точного местоположения источников природных ресурсов, которые желают посетить азербайджанские НПО. Конечно, с юридической точки зрения азербайджанские НПО имеют полное право посещать эти части территории Азербайджана", - сказал бывший посол.

Брайза считает, что в долгосрочной перспективе присутствие российских миротворцев в Азербайджане - не лучший вариант.

"Однако до сих пор они играли относительно конструктивную роль, гораздо более конструктивную роль, чем в Грузии и Молдове, где они скорее усугубляли конфликты, нежели поддерживали мир", - добавил он.

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже третий день.

Отметим, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.