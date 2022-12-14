Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу вновь избран председателем Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

Как передает Day.Az, об этом сам Полад Бюльбюльоглу сообщил на церемонии закрытия XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ в Ташкенте. "Сегодня меня вновь избрали председателем Правления МФГС на очередной двухлетний срок. Выражаю огромную благодарность коллегам за доверие и поддержку. Я постараюсь оправдать ваши ожидания", - сказал он.

На полях форума состоялось совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и правления МФГС.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ действует на основании договора, подписанного 25 мая 2006 года в Душанбе на заседании Совета глав правительств СНГ. Высший орган МФГС - правление, членами которого являются полномочные представители государств-участников фонда. Деятельность МФГС осуществляется на основе ежегодных планов, получивших поддержку правительств государств-участников СНГ, на территории которых реализуются мероприятия.

Председателем фонда с 2010 года является чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюльоглу.

Цель деятельности Фонда - содействие развитию общего гуманитарного пространства и межкультурного диалога в Содружестве путем поддержки и реализации совместных многосторонних мероприятий (проектов) в области культуры, образования, науки, сохранения культурного наследия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, молодежных инициатив. Проекты МФГС занимают существенное место в двухлетних Планах приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, планах мероприятий по подготовке и празднованию важнейших юбилейных дат, тематических Гуманитарных Годов в СНГ. Проекты, которые представляют в МФГС организации из всех стран Содружества, отражают национальные приоритеты развития гуманитарной сферы и гуманитарного сотрудничества в СНГ.