Азербайджан и Нидерланды обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев и заместитель директора департамента по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрика Шоутен обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом посол написал в Twitter.

"Провели замечательную встречу и искреннюю беседу с заместителем директора департамента по политическим вопросам МИД Нидерландов Эрикой Шоутен о региональной безопасности, правах человека, отношениях между Азербайджаном и Нидерландами, постконфликтной ситуации, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и о ситуации в Лачинском коридоре. Мы должны продолжать работать вместе во имя мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа", - говорится в публикации.