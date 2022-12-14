Варданян, Милонов и другие люди без лица

Автор: Лейла Таривердиева

На так называемой Лачинской дороге продолжается акция азербайджанской общественности, требующей от миротворческого контингента России выполнения своих обязательств и соответствия статусу миротворцев.

Третий день протестов начался с прослушивания российскими миротворцами гимна Азербайджана и прибытия к месту событий новых участников. Вопреки ожиданиям недружественных нам сторон, акция не рассосалась, а, наоборот, только еще набирает силу. Уже даже самые большие скептики поняли, что происходящее это всерьез и надолго.

Это поняли и армяне. Со вчерашнего дня по всему миру развернута истеричная кампания с призывами "спасайте меня все". Но никто спасать армян не торопится. Европа и Штаты отметились парой заявлений, от которых явно веет усталостью от навязываемых армянами проблем. Эти заявления сделаны просто, чтобы отстали. По всему видно, что весь мир (за небольшими и маловажными исключениями) осознает, что происходящее - это внутреннее дело Азербайджана. Акция проходит на суверенной территории нашей страны и какое бы там ни было внешнее вмешательство тут исключено. Самое большее, что может сделать даже та же Франция, это выразить озабоченность и к чему-то призвать. Как заявил одному из армянских изданий лоббист, бывший депутат Кнессета Цинкер, он специально промониторил телеканалы разных стран, и нигде не встретил новостей о ситуации на Лачинской дороге. О ужас! Цинкер был возмущен и шокирован этим фактом, он не мог понять, почему европейцам и американцам, грубо говоря, наплевать на вопли армян.

По большому счету, наплевать на них и россиянам. Но происходящее с 12 декабря на Лачинской дороге для России это.... ну как бы это сказать... В общем, для России, и особенно для армянского лобби и диаспоры в РФ это дело чести. Российский миротворческий контингент поставлен в неловкое и даже унизительное положение, из которого нет никакого выхода. Потому что завязанное на сделках с сепаратистами руководство РМК не может пойти против "кормильцев", а также против установок "сверху". И в то же время оно не может заставить разойтись азербайджанских активистов, так как попытка решить вопрос силой обернется для россиян очень серьезными последствиями, и неизвестно, сумеет ли контингент после этого вообще оставаться на территории Азербайджана.

Но это здесь, на месте событий. А там, в России, на пространстве армянских соцсетей и СМИ все видится по-другому. Депутат Госдумы Милонов в запале проармянских эмоций требует пинками разогнать акцию протеста. Он не понимает, почему миротворцы медлят и не применяют силу, на что, по его мнению, они имеют право (?). Он с явным бешенством комментирует ситуацию армянским СМИ, оскорбляя участников акции, у которых "на лицах нет интеллекта"... Господин Милонов, похоже, сам давно не смотрелся в зеркало.

Армянофилы России демонстрируют явное непонимание того, о чем говорят. Многие вообще не в курсе событий. Например, историк Станкевич, который бурно возмущался невыполнением Баку пункта Трехстороннего заявления об альтернативной дороге для армян. Армянскому ведущему, неловко потупившись, пришлось его прервать и уточнить, что дорога давно построена и все сейчас происходит именно на ней.

Телеканал РБК пошел дальше всех и вызвал на откровенность не кого-нибудь, а самого Рубена Варданяна. Во вчерашнем вечернем выпуске программы "ЧЭЗ" новоявленный глава сепаратистов прокомментировал "гуманитарную катастрофу" и "отключение газа" жителям армянонаселенной части Карабахского региона. Варданян с грустными глазами рассказал, что Карабах, дескать, в "полной блокаде", а миротворцы не могут обеспечить безопасность. Однако российский миллиардер, направленный в Азербайджан для дестабилизации ситуации и недопущения мира, высказал одну здравую мысль: "Надо признать, что механизм контроля, который должен был быть реализован, не сработал, и это привело к последствиям". Сказано это было о контроле РМК над Лачинской дорогой, и тут с Варданяном не поспоришь. Действительно, применяемый миротворцами и обеспечивающий интересы армян механизм контроля оказался порочным, и именно это стало причиной нынешней напряженности. Точнее сказать - механизм не контроля, а бесконтрольности, благодаря которому в зоне временной ответственности РМК укреплялись сепаратистские настроения, усиливались незаконные вооруженные формирования и ставились всяческие преграды любым попыткам местных армян контактировать с азербайджанской стороной. Долго так продолжаться не могло, и потому назрела необходимость навести порядок. Реальный порядок, а не тот, в котором хозяином положения себя чувствует "госминистр" Варданян, а командующий РМК Волков третий день прячется от безоружных участников протеста.

Что касается РБК, то к этому ресурсу уже накопилось достаточно вопросов. Хотя, нельзя не вспомнить, что оно отказалось публиковать интервью с Рубеном Варданяном. Правда, объяснено это было якобы "азербайджанскими угрозами" в соцсетях в адрес журналиста, но мы все прекрасно понимаем, что дело не в этом. Вон "КоммерсантЪ" опубликовал интервью с засланцем, и взято оно было не в Армении, а в нарушение всех норм - прямо в Карабахе. И что? Спецкор Соловьев жив-здоров и счастлив. Так что оправдания РБК перед армянами звучат смешно. Причиной стала реакция азербайджанской стороны на публикацию в "Ъ", после чего Варданян исчез со страниц крупных СМИ. Будем называть вещи своими именами.

А тем временем в Ханкенди люди начали скупать продукты и лекарства, к бензозаправкам выстроились огромные очереди, а "госминистр" Варданян горестно призвал к экономии. А ведь акция продолжается всего-то третий день...