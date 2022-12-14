https://news.day.az/politics/1519400.html Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство - Эрдоган
Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство - Эрдоган
Документы, которые будут подписаны на саммите в Туркменистане, еще больше укрепят наше единство.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.
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