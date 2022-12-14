Еще одна жертва грабителя Варданяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские преступники, находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев, продолжают свои истерии лишь бы не допустить азербайджанских экологов к золотым приискам, где засланец Рубен Варданян с разрешения Волкова устроил новый криминальный бизнес. Еще одним из таких преступников является Артак Бегларян, который ранее называл себя "госминистром", но потом стал жертвой Варданяна, который отобрал у него этот нелегитимный позывной титул. Теперь Артак самопровозгласился "советником" Сыртыга Рубо, то есть его шестеркой, и пошел устраивать одиночный пикет перед офисом ООН в Ереване.

"Объявляю бессрочную сидячую забастовку в Ереване. Мы начинаем бессрочную сидячую забастовку в Ереване, на данном этапе перед офисом ООН", - написал Бегларян в своем Facebook, где выдвинул международной организации ряд абсурдных, необоснованных требований и обвинений. Судя по кадрам, опубликованным в армянских СМИ, шестерка Варданяна замерзая стоял там один, с полузакрытыми глазами. Никто не пришел. В общем, послали бедолагу заниматься бестолковой деятельностью, пока его новый хозяин наполняет карманы за счет азербайджанских природных ресурсов. Ну, чтоб не мешал, а то делиться еще придется.

Грабить, кстати, Рубик Варданян умеет умело. Не будь его преступных и криминальных схем, которыми он оперировал в России, он бы никогда не стал миллиардером. Варданян на протяжении долгих лет грабил российский бюджет, деньги налогоплательщиков. Фактов много. Например, толстопуз и ранее воровал природные ресурсы Карабаха, на чем и сделал часть свого состояния, отмывая деньги и обещая создать на территориях Азербайджана "экодеревни". На самом же деле все это было прикрытием. Кроме того, у него были темные деловые отношения с нынешним министром иностранных дел Армении. Ныне происходит тоже самое, просто Рубо перебрался из заваленной санкциями России в Карабах, где недобитки армянских сепаратистов думают, что могут творить все, что им вздумается.

Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов.

Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказалось порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

После того, как результаты расследования попали в СМИ, в Европарламенте потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна. Парламентарии составили письмо к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, под которым подписались 22 члена ЕП. А в январе этого года имя Варданяна попало в проект очередного санкционного списка США.

Несмотря на все это, блудный пончик продолжил оставаться на плаву и ничуть не пострадал. Просто де-юре отошел от "тройки" и продолжил заниматься темными делами уже как "свободных художник".

Ко всему прочему, Варданян, также как и "карабахский клан", имеет исключительные "заслуги" в разграблении природных богатств Карабаха. Имеются также сведения о том, что он занимался незаконными перевозками, торговлей наркотиками и оружием в Карабахе. Его деловым партнером по мародерству была Нубар Афоян, гражданка Канады, США и Армении родом из Ливана.

Парочка, являющаяся торговцами оружием на Ближнем Востоке, также принимала активное участие в незаконном заселении Карабаха армянскими семьями, переправляя их с Ближнего Востока, Сирии и Ливана в Карабах.

Короче говоря, грязи за спиной Варданяна куча, мы лишь перечислили часть, но этого достаточно, чтобы понять, кем он на самом деле является - криминальным боссом, притворяющимся кем угодно. Нужно быть патриотом России, он будет патриотом России.

"Россия теперь невыгодное место для моего бизнеса? Ну буду патриотом "арцаха" и Армении", - думает Варданян.

Очевидно, что теперь, вновь пытаясь заработать грязные деньги, Рубик переключился вешать лапшу на уши армян, прикрываясь фальшивым патриотизмом. Ради личной выгоды он будет обещать и обещать, как это было с "экодеревнями", которых так и не стало. Вместо них появился экотеррор. Вся его цель - это продолжить набивать карманы, сидеть на теплых золотых слитках и незаконно выкачивать природные ресурсы Азербайджана. Ему не место на территории нашей страны и эта проблема будет решена.