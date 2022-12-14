В Габале и Авазе будут проводиться курсы для молодежи

Мы предприняли новый шаг к тому, чтобы молодежь лучше узнала язык, религию, культуру наших стран.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Он отметил, что ежегодно для молодежи будут проводиться курсы в Габале и Авазе.

"Таким образом они узнают и Габалу, и Авазу, у нашей молодежи будет гораздо больше познаний с точки зрения языка, религии, истории", - сказал Эрдоган.