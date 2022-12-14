Несомненно, мы добьемся успеха во всех направлениях, в которых действуем в духе солидарности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на первом трехстороннем саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана.

"Наша цель - оценить новые возможности, появляющиеся на фоне глобальной и региональной динамики, для обеспечения благополучия наших народов и стабильности региона. Во всех делах, в которых мы действуем в духе солидарности, мы, несомненно, добьемся успеха. Наша Организация тюркских государств чрезвычайно важна в этом отношении. Последним примером этого является Отечественная война Азербайджана, положившая конец 30-летней оккупации Карабаха", - добавил Эрдоган.