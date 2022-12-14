Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Глава МИД отметил, что Азербайджан проводит в Карабахе масштабные восстановительно-строительные работы.

"Cчитаем, что проведение восстановительно-строительных работ также открывает хорошие возможности для совместных проектов между нашими странами. В то же время создание в Карабахе транспортно-коммуникационной инфраструктуры, работа по открытию Зангезурского коридора, его полномасштабный запуск приведут к получению дополнительных возможностей в рамках Среднего коридора", - сказал министр.