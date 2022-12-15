Азербайджан принудит армян прекратить грабеж природных ресурсов в Карабахе

Армяне много чего могут говорить о "блокаде" и "гуманитарной катастрофе". Но для того, чтобы решить проблему, им достаточно всего лишь сделать заявление о том, что эксплуатация рудника прекращается и без согласия Азербайджана никаких работ на месторождении и тем более вывоз оттуда золотоносного концентрата производиться не будет. Этого было бы вполне достаточно, чтобы наши активисты прекратили акцию, и на Лачинской дороге возобновилось движение.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Инструментов разрешения сложившейся ситуации у нас немало, отметил он. Например, азербайджанская сторона могла бы просто разнести с воздуха этот рудник и сделать невозможным его использование армянами. Есть более сильные инструменты, чем протест экологических активистов, чтобы положить конец разграблению минеральных ресурсов страны. Но мы выбрали наиболее мягкий путь, чтобы избежать конфронтационных сценариев, которые могли бы отразиться как на мирных переговорах, так и на наших отношениях с Россией.

"Армянам лучше перестать фарисействовать и начать приучать себя к мысли, что на территории Азербайджанской Республики не дозволено демонстративно попирать законы и своевольничать. Кстати, напрасно армянские СМИ и политики представляют азербайджанских экологических активистов переодетыми в гражданскую одежду коммандо. Молитесь, чтобы вам не пришлось реально встретиться с азербайджанскими силами специального назначения. Уверяю, что разницу между ними и гражданскими активистами заметите сразу, и она вам точно не понравится", - сказал Мусабеков.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан действует полностью в рамках правового поля. Когда наша страна, восстанавливая свои законные права, сталкивается с силовым сопротивлением, она вправе адекватно этому сопротивлению принимать меры. Пропорционально и ответственно. Задача Азербайджана заключается не в том, чтобы повышать планку конфронтации, а в том, чтобы объяснить армянам и покровительствующим силам, что на азербайджанской территории будут обеспечиваться азербайджанские законы и азербайджанский суверенитет.

"Это будет касаться и двойного контроля над Лачинской дорогой. Думаю, этим все и закончится. После всего, что было, у нас нет доверия в этом смысле к деятельности РМК. Возьмем пропуск в Азербайджан 27 иранских граждан. Оставим пока в стороне тот факт, что они диверсанты. Пусть это будут безобидные иранцы, которые пришли продавать семечки. Не имеет значения кто они. Наша граница - это не проходной двор. Никто не имеет права ступать на азербайджанскую территорию без согласия азербайджанских властей. То же касается Рубена Варданяна, находящегося на территории Азербайджана незаконно. Думаю, Азербайджан шаг за шагом будет устанавливать свой контроль на Лачинской дороге. Нравится это кому-то или не нравится", - сказал политолог.

Расим Мусабеков также отметил, что в Трехстороннем заявлении нет никаких запретов на посещение гражданами Азербайджана суверенных территорий своей страны. В том числе и зоны временной ответственности миротворческого контингента. РМК всего лишь обеспечивает там безопасность. И все. Никаких ограничений на проезд в зону РМК граждан Азербайджана нет. Единственное ограничение заключается в том, что вооруженными в этой зоне могут быть только миротворцы.

"Но мы прекрасно знаем, что на этой территории процветают незаконные армянские вооруженные формирования, вооружение для армян так же спокойно пропускается миротворцами в зону своей ответственности.

Не думаю, что армянские вопли относительно якобы нарушения нами международных обязательств, кем-то всерьез воспринимаются. Как видим, никто никаких упреков Азербайджану по поводу этой акции до сих пор не высказал. Да и высказать не имеет права. "Озабоченности" не в счет", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева