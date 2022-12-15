"Пока Варданян свое золото защищает, наши дети голодают!"

Некоторые СМИ сообщили о ряде любопытных разговоров среди армян в Ханкенди: пока Варданян пытается показать, как "народ стойко противостоит блокаде", люди начали его критиковать.

Как сообщает Day.Az, население во временной зоне отствественности РМК, которое на самом деле 25-30 тысяч человек на сегодня, возмущается тем, что "из-за бизнеса Рубика мы сидим без газа второй день". Жалуются на дефицит, на то, что бензина почти не осталось. Обвиняют в этом свои т.н. "власти", которые должны были понимать, что так и произойдет.

"Пока он там свое золото защищает, мне детям питание купить будет негде", - сказал один из армян.

В общем, всплывают интересные данные. Совсем не та картина, которую армяне пытаются нарисовать в своих СМИ. Пока Варданян с миротворцами решают свои дела, ущерб терпят люди. НО: возникает вопрос - а почему бы этим людям не встать и не задать эти вопросы Варданяну громче? Почему эти тысячи человек стали заложниками миллиардера и его подельника в генеральской форме? Что изменилось бы, если бы не сорвали азербайджанский мониторинг? Что случилось бы с этими людьми? Да ничего бы не случилось. И не пришлось бы им беспокоиться о том, где достать бензин, продукты и прочее.