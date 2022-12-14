Российский миллиардер незаконно вывозит золото из Карабаха

Источник: Агентство международной информации Trend

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, скрывающийся сейчас в Карабахе, занимается незаконной контрабандой золота.

Как стало известно Trend, ситуация, сложившаяся на Лачинской дороге, далека от той, какой ее пытаются преставить местные армяне, передает Day.Az. Азербайджанские экологи должны были провести мониторинг золотых и медных рудников в Карабахе, о чем была достигнута договоренность с российскими миротворцами. Однако когда азербайджанская делегация прибыла на место, там оказались присланные армянские активисты, которые сорвали мониторинг. После этого у поста российских миротворцев в окрестностях Шуши возник митинг протеста из активистов, НПО и экологов из Азербайджана, которые требуют у российского командования допустить представителей Баку до мониторинга.

На этом фоне армянская сторона пытается представить ситуацию как гуманитарный кризис. Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, называющий себя "госминистром Карабаха", говорит о "кризисе, с которым столкнулись тысячи людей". В то же время, как сообщил источник Trend, Варданян не порвал свои связи с Россией. Он отказался от российского гражданства, но сохранил бизнес и активы в РФ. В 2022 году он скрылся от санкций Запада в Карабахе и стал заниматься незаконной добычей и вывозом золота отсюда.

Именно этим объясняется упорство Варданяна и попытки армян представить ситуацию в Лачинском коридоре как "гуманитарный кризис". Фактически 25-30 тысяч армян, живущих там, стали заложниками незаконного бизнеса российского миллиардера. В этой связи даже в самом Карабахе растет недовольство Варданяном со стороны населения. Люди обвиняют его и его подручных в том, что из-за их бизнеса они вынуждены терпеть лишения и убытки.