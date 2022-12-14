Варданян и Арутюнян в иллюзорной погоне за "золотым тельцом"

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, уже третий день продолжается акция представителей азербайджанских неправительственных экологических организаций в районе города Шуша, в результате которой временно размещенные в Карабахском регионе Азербайджана российские миротворцы перекрыли движение по Лачинскому коридору под предлогом "обеспечения безопасности".

Целью проводимой акции является требование к миротворцам пресечь преступную разработку армянской стороной месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли" и вывоз зарубеж незаконно добываемых золота, меди и молибдена. В результате противоправных действий армянские сепаратисты десятилетиями разворовывают эти месторождения на территории Азербайджана.

Армянская сторона долгие годы незаконно получала значительные средства от эксплуатации этих месторождений. Однако, после окончания Второй Карабахской Войны, когда Армения лишилась большей части оккупированных азербайджанских территорий, которые приносили значительный доход, увеличили добычу на этих рудниках.

При попустительстве командования миротворцев сепаратистские власти вывозили добытую руду в Армению, где после обработки и обогащения на армянских предприятиях, извлекались золото, медь, молибден, которые затем реализовывались зарубежом под маркой якобы добытых на армянских рудниках в нарушение международного права. Так как незаконная торговля золотом и другими ценными металлами приносила высокие барыши, как Армении, так и ее зарубежным покровителям, то выглядит естественно, что они держатся за этот бизнес, как за "мать родную".

Для справки: те, кто закрывает глаза на незаконную добычу золота и других полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, должны знать, что подобная торговля противоречит международному праву и является уголовным преступлением, подпадающим под категорию таких тяжких правонарушений, как торговля наркотиками, оружием и "кровавыми алмазами". Поэтому международные торговцы незаконно добытого золота в Африке и других странах третьего мира не могут продать свой товар на бирже и вынуждены торговать им тайно, на черном рынке, по ценам, на много ниже установленной мировой цены, постоянно находясь под прицелом Интерпола.

Так что официальный Ереван, создавая все условия для переработки на армянских фабриках незаконно вывезенной из Карабахского региона золотоносной породы, участвует в международной контрабанде золота и этим ставит себя в ряд контрабандистов международного масштаба, подлежащих уголовному преследованию. Ведь не секрет, что это золото маркируется армянским клеймом и оно продается на сырьевых биржах под видом добытого в Армении.

Особо следует отметить, что добыча золота и других металлов на этих месторождениях осуществляется армянской стороной варварскими методами, без соблюдения всяких экологических норм, что приводит к загрязнению почвы и водных ресурсов, нанеся огромный ущерб окружающей среде. В период после окончания Первой Карабахской войны у Азербайджана не было возможности предоставить международному сообществу веские доказательства расхищения природных богатств на оккупированных территориях, ввиду отсутствия средств объективного контроля и удаленности этой территории от передовых позиций азербайджанской армии. После окончания Второй Карабахской войны и освобождения большей части оккупированных территорий азербайджанские власти получили возможность в режиме реального времени и визуально оценить масштабы проводимых незаконных работ на этих месторождениях, а также подсчитать объем вывозимой зарубеж породы.

Несмотря на неоднократные предупреждения азербайджанской стороны о незаконной разработке данных месторождений, командование миротворцев не смогло остановить на них добычу. Особо стоит отметить, что за время оккупации армянская сторона варварски расхищала природные богатства Азербайджана, в нарушение всех международных конвенций добывала золото и другие полезные ископаемые на оккупированных территориях, используя доходы от них для военных нужд.

Ярким примером этого можно назвать эксплуатацию расположенного в Кяльбаджарском районе Зодского золотоносного месторождения, одного из крупнейших в регионе, которое Арменией было незаконно передано зарубежной компании для разработки, принося баснословные прибыли. К сожалению, ни посредники в лице сопредседателей почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, ни международные организации не отреагировали на многочисленные обращения Азербайджана с требованием положить конец этому откровенному грабежу природных богатств, делая вид, что не замечают этого или ограничиваясь оговорками, типа приняли к сведению и доведём до армянской стороны.

Азербайджан постоянно требовал от международных посредников и организаций принять действенные меры по прекращению этой незаконной деятельности, но ничего конкретно в этом направлении сделано не было. Не останавливало армянскую сторону и то, что ещё в 1997 году Азербайджан подписал соглашение с одной американской компанией о передаче в управление и разработку многих золотоносных месторождений, в том числе и на оккупированных территориях, что фактически означало то, что армянские оккупационные власти пошли на открытый конфликт с третьей стороной. Однако, армянская сторона и ее карманные компании игнорировали все законные требования как азербайджанских властей, так и американской компании, надеясь, что оккупация эта навсегда и никто их оттуда не выгонит.

Но, как говорится, "Человек предполагает, а Бог располагает", поражение и капитуляция Армении во Второй Карабахской войне расставили все по своим местам. Зодское месторождение и некоторые другие вернулись своему настоящему хозяину - Азербайджану, а игнорирующие законные требования и незаконно действовавшие компании в ближайшее время отправятся в международные арбитражные суды по иску американской компании, которая будет требовать возмещения материального и морального ущерба за все годы незаконной эксплуатации этих месторождений.

Что же касается последних событий, то после того, как одним из лидеров сепаратистов стал беглый российский олигарх-миллиардер Р. Варданян, который, как известно, был отправлен в Карабах, чтобы спасти свои капиталы от западных санкций и не дать возможность возможному примирению и диалогу двух народов, ситуация там резко обострилась. Варданян, который вообще никогда не имел отношение к армянскому населению Карабахского региона Азербайджана (будучи выходцем из Армении, всю жизнь прожившим в Москве), прибыл туда с далеко идущими планами - совершить прыжок в Ереван. Для этого Рубик готов даже немного потратиться, чтобы поднять свой имидж среди населения Армении, выступая этаким "спасителем" нации. Но природная жадность, прижимистость и алчность Варданяна всем известна (особенно в Москве) и тратить свои "кровно" украденные у русского народа миллиарды, даже на соплеменников, он не намерен.

Так как ему хочется в ближайшее время стать "хозяином" маленькой собственной страны, имеющей международное признание, в отличии от столь не родного для него Карабаха, то он решил сохранить свои бабки до лучших времён, для чего получив "высокий пост" в администрации сепаратистов, дал зеленый свет на варварское разграбление всех природных ресурсов на территории, где временно размещены миротворцы, чтобы самому не тратиться.

Варданян, которому давно место в тюрьме или на кладбище, привык все бабки присваивать себе и ни с кем не делиться. Чтобы подельники не чухнули, стал гнать по ночам колоннами грузовики с золотоносной рудой в Армению, при полной благосклонности командования миротворцев, которых он явно задобрил.

Безусловно, что эта ситуация не прошла мимо глаз компетентных азербайджанских властей, которые потребовали от командования миротворцев допустить представителей соответствующих структур Азербайджана (Министерства экологии, государственной компании "Азериголд" и независимых экспертов экологов) для мониторинга незаконно эксплуатируемых месторождений.

Эксплуатация и разработка подобных месторождений должны проводиться с соблюдением всех экологических норм, чтобы не нанести вред окружающей среде, при соответствующем разрешении и контроле уполномоченных на это государственных структур. Так как Карабахский регион является неотъемлемой частью территории Азербайджана, то этим уполномоченным органом является (согласно законодательству) Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Не смотря на предварительную договорённость, командование миротворцев не обеспечило допуск азербайджанских специалистов на месторождения ввиду того, что там появились боевики армянских незаконных формирований в гражданском, которые устроили там истерическое шоу, заблокировав проезд к месторождениям. Мало того, там появился Варданян, который объявил, что он тут главный пахан и договариваться нужно с ним. Хотя до приезда Варданяна в Карабах азербайджанские специалисты - экологи, совместно с армянскими коллегами, при посредничестве российских миротворцев, уже спокойно, по деловому проводили мониторинг Сарсангского водохранилища, что наводит на мысль, что этот "фрукт" находится в регионе для экскалации напряженности.

Естественно, что азербайджанские представители отказались разговаривать с Рубиком, который не имеет никакого отношения к армянскому населению Карабахского региона и были вынуждены вернуться назад. Добившись пирровой победы, Рубик возомнил себя новым "Наполеоном" и громогласно провозгласил себя "единственным законным хозяином" всех богатств "арцаха" и с "победоносным" видом удалился в свое убежище.

Но не тут было. С понедельника представители неправительственных азербайджанских экологических организаций (которых армянские средства массовой информации пытаются выдать за переодетых сотрудников специальных органов) проводят акцию перед постом российских миротворцев около города Шуша, расположенного на трассе Лачин - Горис, с требованием к командованию миротворцев обеспечить законные требования азербайджанской стороны. Ввиду того, что командование миротворцев не хочет портить отношения с "влиятельным" Рубиком, то вместо того, чтобы добиться проезда азербайджанских представителей к месторождениям для мониторинга, ничего не смогли придумать лучшего, как заблокировать Лачинский коридор, мотивируя это вопросами безопасности.

Основной причиной "золотой лихорадки", охватившей армянскую сторону и их влиятельных покровителей за рубежом является то, что в случае мониторинга азербайджанскими специалистами незаконно эксплуатируемых месторождений, откроется истина об их катастрофическом экологическом состоянии, грозящим тяжелыми последствиями как армянскому населению, так и всем жителям Азербайджана.

Интересно, что ряд западных стран и сердобольных неправительственных организаций, которые сделали мировые экологические проблемы одним из главных лозунгов своей политики, вместо того, чтобы поддержать азербайджанские требования, наоборот, стали лить слезы по "бедным армянам", которым нужно во имя каких-то непонятных целей немного золота на пропитание. Не желая терять сверхдоходы от добычи золота, лидеры сепаратистов намерены под любым предлогом не допустить туда азербайджанских представителей, лишь бы сохранить в тайне объемы добычи и размеры ущерба нанесенного природе региона.

Варданян и компания играют на неких чувствах лжепатриотизма, представляя себя "радетелями" интересов армянского населения, но в действительности, пытаются скрыть истинное положение дел. Конечно азербайджанская сторона будет добиваться от командования миротворцев закрытия этих месторождений и обратится в международные суды для привлечения компании, незаконно участвующей в разработке к ответственности, в целях возмещения ущерба. Никакие ссылки на то, что эти месторождения являются собственностью некоего квазигосударства не будут приняты во внимание, так как все страны мира (кроме Армении) признают территориальную целостность Азербайджана.

В противном случае, азербайджанская сторона оставляет за собой право использовать другие действенные механизмы, чтобы привести ситуацию в соотвествие с азербайджанским законодательством.

Чтобы не допустить этого, зная намерения и возможности Азербайджана, Армения подняла вселенский шум в мире, обвиняя азербайджанскую сторону в "блокаде и геноциде" армянского населения Карабахского региона, требуя чуть ли не созыва СБ ООН и санкций. Хотя истинные причины всего происходящего всем известны.

Двойные стандарты и "новая золотая лихорадка" - провокации, инсценируемые Варданяном, который конкретно не хочет мира, а желает новой маленькой "победоносной" войны, где он намерен заработать новые миллиарды и приватизировать Армению, наплевав на рядовых граждан Армении, которые для него мелкая разменная монета в большой игре. Армянские политики и средства массовой информации продолжают тиражировать на весь мир дезинформацию о том, что пикетирующие миротворческий пост - это не представители гражданского общества Азербайджана (которого по их мнению не существует), а сотрудники спецслужб, чем доказывают, что менталитет у них не изменился аж с с прошлого века.

В Азербайджане формируется и развивается новое поколение, в котором воспитан высокий уровень патриотизма и гражданской ответственности. Именно представители этого поколения выступают в авангарде движения за экологическую безопасность, которая стала актуальной во всем мире. Никакие домыслы и слухи, распространяемые армянскими источниками, не могут ставить под сомнение наличие гражданского общества и НПО в Азербайджане.

Так что пусть армянские политтехнологи попытаются найти новые оправдания армянской "золотой лихорадки", которая не принесет ни мира, ни безопасности армянскому населению Карабахского региона. Как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, Карабах - это Азербайджан, а армянское население - это наши граждане, которым будут гарантированы все права и свободы, закрепленные в Конституции Азербайджана. Вот почему никакие Варданяны и Араики не смогут остановить этот процесс интеграции в азербайджанское общество своими провокационными действиями, даже в иллюзорной погоне за "золотым тельцом".