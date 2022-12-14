Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе

- Мевлют Чавушоглу об акции протеста на Лачинской дороге

Мы поддерживаем Азербайджан и в этой справедливой борьбе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу касательно акции протеста на Лачинской дороге, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов после саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан.

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