https://news.day.az/politics/1519538.html Армения должна предпринять искренние шаги в процессе нормализации - Мевлют Чавушоглу
Армения должна предпринять искренние шаги в процессе нормализации - Мевлют Чавушоглу
Армения должна предпринять искренние шаги в процессе нормализации.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы азербайджанских журналистов после саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан.
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