Документы, подписанные на трехсторонней встрече, еще больше укрепят единство наших стран.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан в городе Туркменбаши.

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