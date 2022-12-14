https://news.day.az/politics/1519557.html Документы, подписанные на трехсторонней встрече, еще больше укрепят единство наших стран - Эрдоган
Документы, подписанные на трехсторонней встрече, еще больше укрепят единство наших стран - Эрдоган
Документы, подписанные на трехсторонней встрече, еще больше укрепят единство наших стран.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехстороннего саммита Азербайджан-Турция-Туркменистан в городе Туркменбаши.
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