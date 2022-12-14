Достигнутые на саммите Азербайджан-Турция-Туркменистан договоренности еще больше укрепят сотрудничество стран

Достигнутые на первом трехстороннем саммите Азербайджан-Турция-Туркменистан договоренности еще больше укрепят всестороннее сотрудничество стран-участниц.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении Организации тюркских государств (ОТГ), подписанном генеральным секретарем Кубанычбеком Омуралиевым

В заявлении отмечается, что этот саммит является очень важной возможностью для трех братских народов по укреплению связей между ними, для того, чтобы поддержать работу, реализуемую для обеспечения еще более светлого будущего для тюркского мира. Достигнутые между лидерами Азербайджана, Турции и Туркменистана договоренности и подписанные документы, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества в рамках ОТГ и повышению взаимодействия.

Расширение отношений между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном станет важным шагом вперед в процессе еще большего объединения и интеграции всего тюркского мира, отмечается в заявлении ОТГ.