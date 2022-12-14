Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации на странице в Twitter МИД Азербайджана в связи с разрывом мины в Кяльбаджаре.

"Сегодня в результате взрыва мины, установленной Арменией в Кяльбаджаре, получили тяжелые ранения 4 гражданских лица. Кроме того, погиб 1 военнослужащий азербайджанской армии, еще трое военнослужащих получили ранения. Число жертв мин в период после войны 2020 года достигло 278 человек. Безнаказанность Армении приводит к новым преступлениям" - говорится в публикации.