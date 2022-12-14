https://news.day.az/politics/1519587.html Непредоставление Арменией минных карт должно быть осуждено - Айхан Гаджизаде
Непредоставление Арменией минных карт должно быть осуждено - Айхан Гаджизаде
Отказ Армении предоставить минные карты должен быть осужден.
Как передает в среду Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
"Отказ Армении предоставить полные и точные карты местонахождения сотен тысяч наземных мин, установленных ею на территории Азербайджана, ее продолжающиеся действия по загрязнению территории Азербайджана минами должны быть осуждены и предотвращены", - говорится в публикации.
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