Непредоставление Арменией минных карт должно быть осуждено

Отказ Армении предоставить минные карты должен быть осужден.

Как передает в среду Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Отказ Армении предоставить полные и точные карты местонахождения сотен тысяч наземных мин, установленных ею на территории Азербайджана, ее продолжающиеся действия по загрязнению территории Азербайджана минами должны быть осуждены и предотвращены", - говорится в публикации.