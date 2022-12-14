Поддержка мира между Азербайджаном и Арменией - в интересах нацбезопасности США

"Азербайджан и Армения получили историческую возможность для обеспечения мира и безопасности после более чем 30-летнего конфликта".

Как передает Day.Az, об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США.

"После боестолкновения в сентябре, Азербайджан и Армения вновь сфокусировались на мирном процессе, в частности, они начали работать непосредственно над этим проектом, что является историческим шагом. Участие США в этом процессе также играет важную роль", - сказала Донфрид.

По ее словам, госсекретарь Блинкен неоднократно связывался с руководством Азербайджана и Армении и организовал встречу глав МИД этих стран:

"Заместитель министра обороны поговорил с министрами обороны обеих стран, советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с коллегами из этих стран в Вашингтоне. Все это еще раз демонстрирует приверженность администрации США обеспечению мира".

Карен Донфрид сказала, что США поощряют Азербайджан и Армению сохранять эту возможность для продолжения переговоров.

"Мы делаем это в двустороннем, трехстороннем формате и в тесной координации с ЕС и другими партнерами", - подчеркнула она.

Донфрид напомнила, что главный советник Госдепартамента США по переговорам по Кавказу Филип Рикер недавно вернулся из региона.

"Поддержка мира между Азербайджаном и Арменией - правильный шаг, и это соответствует нашим интересам национальной безопасности.

После восстановления мира между Азербайджаном и Арменией наше сотрудничество станет еще более значимым", - отметила Донфрид.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии заявила, что народы Южного Кавказа имеют право жить в мире.

"Это позволит процветать и развиваться всему региону. Нынешняя администрация США по-прежнему привержена поддержке этой ценной цели", - отметила Карен Донфрид.