Некоторые армяне угрожают мне расправой, но большинство говорят о необходимости мира

Day.Az со ссылкой на местные СМИ представляет интервью с азербайджанской правозащитницей, одним из активных участников акции азербайджанской общественности на участке автодороги Шуша-Ханкенди, руководителем центра "Женщина: мир и безопасность" при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой Дилярой Эфендиевой.

- Накануне вы обратились к проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев гражданам Азербайджана армянского происхождения с предложением оказать, в случае необходимости, помощь гуманитарного характера. Скажите, пожалуйста, поступали ли к вам обращения по данному вопросу?

- Да, мой телефон звонит не умолкая. Очень много слов поддержки от азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также обращений от жителей страны, желающих присоединиться к акции.

Были звонки и от наших соотечественников, проживающих в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе. Люди интересуются причинами и целями акции и возмущены действиями миротворцев, перекрывших дорогу. По сути моего предложения, обратилось 4 человека, семьи которых оказались разделены, а также был звонок из России с сообщением о 18 детях из Аскерана, которые возвращаются с фестиваля в Ереване и застряли в Горусе. Для оказания им помощи нам необходимы имена этих людей и номера автомобилей, чтобы начать переговоры с миротворцами. Однако дальше звонков дело еще не идет, хотя по тону людей чувствуется их волнение. Видимо, жители все же опасаются давления в случае, если их вычислит верхушка сепаратистов.

- Поясните, пожалуйста, еще раз нашим читателям (и не только им), вы должны сообщать номера автомобилей миротворцам?

- Лачинская дорога заблокирована не участниками акции протеста, а именно российскими миротворцами. То есть, для того, чтобы они пропустили автомобиль с жителями, мы должны вступить с ними в переговоры и предоставить полные данные.

Наша акция - мирная. Мы требуем соблюдения норм азербайджанского законодательства в сфере природопользования. Никто не имеет права на разграбление недр нашей Родины. Никакой другой цели, как это пытается представить армянская пропаганда, у нас нет.

- Выше вы отметили уже относительно поступивших вам звонков. С какими именно просьбами к вам обращались армянские жители Карабаха?

- Да, несколько звонков действительно были связаны с гуманитарными вопросами. Но были и звонки с оскорблениями и угрозами. Звонившие грозились и убить меня, и взять в заложники. Да чем только не угрожали. Но я же не сделала людям ничего плохого. Я всего лишь азербайджанская женщина, которая предложила помощь нуждающимся и которая много лет занимается миротворчеством.

- И после всего этого вы по-прежнему сохраняете в силе свое предложение о помощи? Может, в таком случае, лучше сменить номер телефона, чтобы избавить себя от звонков с угрозами?

- Ни в коем случае! Наоборот, я хочу его еще раз напомнить. Среди этих звонков было много и таких, когда удалось поговорить с адекватными людьми, которые обеспокоены ситуацией и тоже хотят мира. Они поведали, что и их народ устал и обескровлен этой враждой, и они понимают, что скорейшее заключение мирного договора позволит обеспечить процветание и безопасность нашего региона. Эти люди соглашались со мной в том, что необходимо налаживание диалога для восстановления доверия и добрососедских отношений. Поэтому я останусь на связи, несмотря ни на какие угрозы! Ведь у нас исключительно благие цели. Повторяю еще раз: если у наших сограждан в Карабахе действительно возникли проблемы со здоровьем или прочими гуманитарными моментами, я готова откликнуться на просьбу и приложить все усилия для решения возникших вопросов. Напоминаю свой номер: +994 50 311 02 33