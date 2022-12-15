Щелчок по носу Ирану от ООН

Экономический и социальный совет ООН проголосовал в среду за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин ООН до 2026 года, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. С инициативой об исключении выступили США, ссылаясь на нарушения прав женщин в Иране во время продолжающихся в последние месяцы протестов.

За исключение проголосовали 29 стран, против выступили восемь, воздержались 16. За исключение высказались Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Великобритания, Гватемала, Греция, Израиль, Италия, Дания, Канада, Колумбия, Латвия, Либерия, Ливия, Новая Зеландия, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили и Япония.

Против проголосовали Боливия, Зимбабве, Казахстан, Китай, Нигерия, Никарагуа, Оман и Россия. Воздержались Бангладеш, Белиз, Ботсвана, Габон, Индия, Индонезия, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мексика, Мадагаскар, Республика Конго, Соломоновы острова, Таиланд, Танзания, Тунис и Эсватини.