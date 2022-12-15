Начался визит представителей СМИ на территорию минного инцидента в Кяльбаджаре

Начался визит представителей медиа на территорию минного инцидента в Кяльбаджаре.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, для обеспечения безопасности представителей СМИ их сопровождают сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию, передает Day.Az.

Цель поездки - ознакомление с местом, где армянские вооруженные формирования установили мины, и донесение информации о совершении ими террористических актов до мировой общественности.

Отметим, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. Было установлено, что в районе села Чираг 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине. Кроме того, стало известно, что подорвались на мине также 4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия. Трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.