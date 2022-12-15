Засланец Варданян взял в заложники армян, проживающих в Карабахе

"Варданян запретил больным выезжать из Карабаха".

Как сообщает Day.Az, об этом армянский политический обозреватель Оник Григорян написал в своем аккаунте в Twitter.

"Между тем, в интервью Радио Свобода Рубен Варданян говорит, что в Карабахе нет проблем с обеспечением продовольствием, топливом и лекарствами. Варданян также сказал, что он слышал о том, что протестующие пропускают кареты скорой помощи и другие транспортные средства, но Карабах этого не будет делать", - написал армянский политический комментатор Оник Григорян.