Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с минным инцидентом в Кяльбаджаре

Посол Великобритании Фергус Оулд поделился публикацией в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Глубоко опечален новостью о том, что вчера в Кяльбаджаре 8 человек подорвались на мине, в результате погиб человек, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Желаю скорейшего исцеления раненым".