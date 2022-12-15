https://news.day.az/politics/1519649.html Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с минным инцидентом в Кяльбаджаре
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с минным инцидентом в Кяльбаджаре
Посол Великобритании Фергус Оулд поделился публикацией в связи со взрывом мины в Кяльбаджаре.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Глубоко опечален новостью о том, что вчера в Кяльбаджаре 8 человек подорвались на мине, в результате погиб человек, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Желаю скорейшего исцеления раненым".
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