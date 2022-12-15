Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана

14 декабря с 17:50 до 22:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечарского района, Бурун Горуского района обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зейлик Кяльбаджарского района, Ахмедли Лачинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря в 08:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли позиции нашей армии в Ходжавендском районе.

Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры.