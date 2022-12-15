"Он очень любил точность. Таким был человеком". Александр Иванов о пунктуальности Гейдара Алиева

Day.Az со ссылкой на АМИ Trend представляет вторую часть публикации уникального архива Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой, у которой хранятся эксклюзивные воспоминания людей, которым довелось работать с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Э. Ахундова в свое время побеседовала с Александром Ивановым - руководителем личной охраны Гейдара Алиевича Алиева в 70-80 гг. ХХ века. Затем А. Иванов работал в Москве, а с 2005 года возглавлял агентство "Интерфакс-Азербайджан".

А. Иванов скончался около 5 лет назад, 21 декабря 2017 года. Полагаем, что сегодня его воспоминания об Общенациональном лидере как никогда актуальны и поучительны.



Продолжение. С первой частью публикации можно ознакомиться по ссылке.

Э.А. - Мне и журналист Володя Морозков рассказывал, что, когда Гейдар Алиевич садился в машину, то спрашивал: "Через сколько времени мы будем в Баку", или там в Загульбе? И вы должны были точно до минуты назвать.

А.И. - Да.

Э.А. - И он просыпался, как правило, на Азнефти. "Сколько времени?" Смотрит на часы. Если приезжали вовремя, он был доволен. Но если хоть на три минуты, на четыре опаздывали...

А.И. - Этого не было. При мне ни разу не было.

Э.А. - Вот вы ему сказали, во сколько и минута в минуту приехали?

А.И. - Конечно. Мы же выезжали с запасом. Если надо, гнали машины. У нас "Волга" ехала впереди, милиция от ГАИ республики. Потом мы настояли, придавили на Велиева: "Покупай "Мерседесы". Потому что ЗИЛ и больше 200 км может развивать. Трасса у нас свободная. Мы гоним. А милиция на своих "Волгах" не тянет. Поэтому у нас опозданий никогда не было. Нам выгоднее было, если привезем его на пять минут раньше. Он и не возражал, если приезжали раньше. Лишь бы не опаздывали. Он очень любил точность. Таким был человеком.

Э.А. - Мне интересно, как он проводил эти совещания в районах. Все, наверное, боялись - и отчеты были, и чехвостил он чиновников. Было такое, да?

А.И. - Ну, конечно. Первый секретарь райкома его встречал. Они садились в машину Гейдара Алиевича на заднее сиденье вдвоем, я - впереди. Первый секретарь его возил, все показывал. И если что-то такое в одном из хозяйств увидит, заметит недостатки, или чувствует, что привирают ему по цифрам, или еще что-то в этом роде, он этому секретарю в лицо говорил: "Ты дурака не валяй. Если ты людей подготовил, что они орут, кричат за здравие, мне это не надо, ты мне дело показывай". Маршрут заранее отрабатывали: совхоз им. Ленина, совхоз им. Низами. А он вдруг говорит: "Давай в какой-нибудь другой. Без всякого маршрута, где еще есть хозяйство, давай, поехали туда". И ехали туда, где их не ждали. Едем, а дорога вся перепаханная.

Э.А. - Истинный чекист. То есть он любил неожиданные ходы. А вот в бытовом плане как было в районах? Где он обедал в перерыв?

А.И. - Обедал в своем же вагоне. У других он практически не обедал, кроме некоторых. Ну, допустим, у Никитина он всегда обедал. Или вот была Герой соцтруда, комбайнер Тарлан Мусаева. У нее он мог остановиться и пообедать. Этих Героев он ведь сам вырастил. Сколько он за них бился! Чтобы получить Героя в то время, надо было столько труда приложить! К ним он приезжал, как к своим друзьям. Мог к ним зайти домой. У председателя знаменитого колхоза в Ивановке - Никитина он был, кушал известную никитинскую квашеную капусту...

Пока осматривал хозяйство, никогда не подходил к столам, даже чаю выпить. "Это журналистам. Вы идите, попейте". Или садился отдельно, мы ему стаканчик чая принесем или боржоми, он выпьет - и все. А при всех он не садился. Нигде. Ничего не кушал.

Э.А. - А что он любил покушать? Может, вспомните его любимые блюда?

А.И. - Любимые блюда? В 70-е годы утром творог с медом. Овсяная каша, орешки с кишмишом и чай с молоком. Это его завтрак. В обед -кусок отварного мяса. Или жареное на сковородке в кухне вагона: помидор, баклажан, перец. Любил борщ, но постный. Вот вся его еда. Жареная рыба. Особенно вечером. И здесь в Москве было то же.

Э.А. - Было у него любимое блюдо?

А.И. -Я знаю меню, которое предлагалось членам Политбюро. Он никогда ничего специально не заказывал, был неприхотливый в еде. Помню, в 1996 году я был в Баку, мы не успели поговорить. Он мне говорит: "Садись в машину, поехали на дачу". Приехали в его резиденцию. Он поднялся, переоделся, как обычно. Сел, а мы с Ильхамом сели напротив. У него была повариха Мария. Она еще с наших времен там осталась. Принесла опять отварное мясо, жареные кусочки осетрины, баклажаны, помидоры. "Ну, вот садись, посмотри, как президент кушает". Я говорю: "Гейдар Алиевич, как будто не знаю, что вы кушаете. То же самое меню, что и до этого". Здесь, в Москве, он любил нахчыванское блюдо, которое ему иногда присылали родственники. Большая кюфта и внутри яйцо. Или яичница по-ордубадски, ее он тоже любил. Здесь в Кремле его кормили официантки Татьяна Петухова и Раиса Кузнецова. Они приносили ему обед в судках.

Э.А. - Для членов Политбюро отдельно готовили?

А.И. - Да, это тоже специальное подразделение, особая кухня в составе девятого управления. Она расположена на территории Кремля. Там все готовили, оттуда доставляли в комнату обслуживающего персонала. Бульон рыбный, бульон мясной. Там не было каких-то изысков. И никогда он ничего не заказывал. Вообще его быт - это целая эпопея...

Однажды я купил в Москве спортивного покроя легкий костюм из хлопка, с рубашкой навыпуск. Мы же мучались всегда страшно в этих шерстяных пиджаках, галстуках-"удавках"! Когда в очередной раз в район поехали, решил надеть этот костюм. "Шеф" из вагона вышел, на меня посмотрел, молчит. Ничего не сказал. Потом Намик Тагизаде мне выговаривал: "Ты что, как оделся?!". Когда только в машину сели, Гейдар Алиевич спрашивает: "Это что у тебя за костюм такой?". Я отвечаю, что он очень удобный, а главное - легкий. Через некоторое время он вызвал портного, заказал себе такой же.

Костюмы ему в основном шили, в мою бытность я не припомню, чтобы он готовые костюмы покупал. И в Москве он шил в спецателье на Кутузовском проспекте. Из готовой одежды покупал только рубашки. Ни на одной примерке Зарифа ханым не присутствовала, и материал, и покрой он сам себе выбирал. В подборе галстуков, туфель могли участвовать женщины...

Э.А. - Вопреки досужим журналистским байкам о том, что Гейдар Алиев всем напиткам предпочитает виски, это не так, он в советское время предпочитал пить "Зубровку", которую для него специально присылали из Белоруссии. А при вас как было?

А.И. - Он предпочитал коньяк. А в 70-80 годы, к тому же хороший азербайджанский марочный коньяк. Такой, как "Ширван". "Ширван" - это его гордость был. Он этикетку сам разрабатывал. Он покойного Рзаева из Госкомитета по виноделию и виноградарству замучил из-за этикетки. А форму бутылки во Франции, по-моему, разрабатывали. Этикетка была черная. В советское время существовал Военный совет Закавказского военного округа. Туда входили все первые секретари. Они все были членами военного совета. Раз в полгода по очередности они заседали в Тбилиси, Баку, Ереване. И на этих мероприятиях у Гейдар Алиевича был любимый анекдот, который он никогда не забывал рассказать. "Армянин встает и предлагает тост за армянский коньяк - лучший коньяк в мире. Грузин встает и говорит, выпьем за грузинский коньяк - лучший коньяк в Европе. Азербайджанец встает и говорит: "Давайте выпьем за азербайджанский коньяк - лучший коньяк в Закавказье"...



Продолжение следует