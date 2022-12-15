Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа во время выступления на международном форуме на тему "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".

Опыт Азербайджана в применении модели ASAN Service был взят в качестве образца рядом стран, сказал он.

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