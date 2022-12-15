https://news.day.az/politics/1519691.html Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана - представитель ООН
Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана - представитель ООН
Ряд стран использует передовой опыт Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа во время выступления на международном форуме на тему "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным государственным услугам".
Опыт Азербайджана в применении модели ASAN Service был взят в качестве образца рядом стран, сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре