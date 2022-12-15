ЕС поддерживает Азербайджан в разминировании освобожденных территорий - Петер Михалко
ЕС является сторонником Азербайджана в процессе разминирования освобожденных территорий.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.
В ходе выступления Михалко отметил, что ЕС поддерживает Азербайджан в восстановлении Карабаха, что включает также процесс разминирования освобожденных территорий.
"ЕС будет и впредь поддерживать усилия Азербайджана по разминированию, и в будущем мы намерены предпринимать в этом направлении больше усилий", - подчеркнул он.
Михалко выразил сожаление по поводу гибели вчера гражданина Азербайджана, в результате взрыва мины в Кяльбаджаре.
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