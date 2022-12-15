Посол ЕС о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

ЕС активно способствует процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2022 года.

"Мы хотим, чтобы наши действия приносили позитивные результаты в установлении долгосрочного мира в регионе", - сказал посол ЕС в Азербайджане.

Михалко отметил, что ЕС является одним из самых активных сторонников процесса разминирования в Азербайджане. По его мнению, процесс разминирования является важным фактором для восстановления Карабаха и установления безопасности в регионе.

"Мы продолжим помогать Азербайджану в разминировании и в будущем намерены предпринимать в этом направлении больше усилий", - добавил он.