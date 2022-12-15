Что происходит на Лачинской дороге прямо сейчас?

Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается четвертый день.

Съемочная группа Trend TV представляет кадры с места событий, передает Day.Az.