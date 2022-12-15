https://news.day.az/politics/1519717.html Что происходит на Лачинской дороге прямо сейчас? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Что происходит на Лачинской дороге прямо сейчас? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе продолжается четвертый день.
Съемочная группа Trend TV представляет кадры с места событий, передает Day.Az.
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