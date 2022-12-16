Проводимая на Лачинской дороге акция полностью законна

В последнее время в зоне временной ответственности миротворцев возросло число негативных фактов. Это и возобновившаяся незаконная добыча на принадлежащих Азербайджанскому государству месторождениях полезных ископаемых, и пропуск по Лачинской дороге незаконных грузов и сомнительных лиц. Заметно интенсифицировалась незаконная деятельность в целом. Азербайджанские общественные активисты который день проводят акцию протеста именно против этих явлений. Они требуют разъяснений от руководства миротворческого контингента, но то продолжает прятаться, хотя обязано отчитываться перед азербайджанским народом о том, что происходит на подконтрольных РМК территориях.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев

По словам депутата, статья 39-я Конституции Азербайджана гласит, что каждый имеет право жить в условиях здоровой окружающей среды; каждый имеет право на сбор информации о подлинном состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу экологическим правонарушением; никто не может представлять угрозу или наносить ущерб окружающей среде, природным ресурсам сверх пределов, установленных законом.

"Азербайджан старается сохранять экологическое равновесие на своей территории и имеет на это полное право. Для расследования фактов экологического террора, чинимого армянской стороной в Карабахском регионе, азербайджанские экологи побывали в зоне временной ответственности РМК, была достигнута договоренность о мониторинге, выработаны механизмы и подчеркнуто, что все вопросы должны решаться в рамках законодательства Азербайджана. Однако договорённость была сорвана самими же миротворцами. Так что проводимая азербайджанцами акция полностью законна", - сказал Гянджалиев.

Как отметил наш собеседник, азербайджанская сторона ведет себя очень правильно и подчеркнуто корректно, лишая другую сторону возможностей для провокаций. Миротворцы находятся на территории Азербайджана с целью поддержания мира, а не для того, чтобы чинить препятствия в осуществлении гражданами страны тех или иных шагов. У РМК нет таких полномочий, и быть не может. Миротворцы не имеют какого-то чрезвычайного мандата, который позволил бы им препятствовать азербайджанским гражданам в проведении акций с экологическими требованиями, подчеркнул депутат, посоветовав РМК удерживаться от деструктивных шагов.

Согласно Конституции, отметил Гянджалиев, территория Азербайджана едина и не делима. Поэтому обращения, которые в эти дни шлют армяне в разные международные организации и страны, неприемлемы и бессмысленны. Мы не принимает аргументов о якобы "блокаде" и якобы "гуманитарной катастрофе". Баку неоднократно заявлял о желании реинтегрировать армянское население Карабахского региона, и то, что этого до сих пор не происходит, виноваты сами армяне и их покровители.

"Азербайджан выполнил и продолжает выполнять все свои обязательства, взятые по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. В частности касательно Лачинской дороги. За два послевоенных года азербайджанской стороной было предпринято немало конструктивных шагов. Но это не было оценено армянами. Наоборот, они постарались воспользоваться Лачинской дорогой для продолжения вооружения своих бандформирований и вывоза природных богатств нашей страны. В зоне временной ответственности РМК до сих пор продолжают действовать незаконные армянские вооруженные формирования. По Лачинской дороге в Азербайджан пропускаются террористы и прочие лица с темными намерениями. Все это показывает, что не Азербайджан, а две другие стороны Трехстороннего заявления нарушают свои обязательства.

Еще раз хочу напомнить: российские миротворцы находятся на территории Азербайджана временно. Ключевое слово здесь - "временно". РМК находится здесь только для поддержания мира, но никак не для формирования "железного занавеса" между армянонаселенными районами и прочей территорией Азербайджана. Карабах это неотъемлемая часть нашей страны, и здесь должны работать наши законы. Никакие миротворцы не смогут этому помешать", - резюмировал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева