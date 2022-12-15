Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Кореи Ли Хунсеунгом.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

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