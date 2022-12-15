https://news.day.az/politics/1519740.html Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничество - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Кореи Ли Хунсеунгом.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
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