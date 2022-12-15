Цель акции протеста ясна, и мы будем идти до конца

Я думаю, что наша позиция всем ясна, и мы будем идти до конца.

Об этом сказал в четверг командированному в Шушу корреспонденту Trend блогер Кямран Размовар, который приехал поддержать участников акции протеста в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, передает Day.Az.

"Ощущения потрясающие. Как всегда, азербайджанский народ сплотился в нужную минуту. Никакой агрессии, все абсолютно мирно, люди едят, пьют чай, общаются. Цель нашего мероприятия, конечно же, достучаться до армян и добиться допуска наших экологов на нашу же территорию, пресечь там экоцид", - сказал он.

Размовар отметил, что хочет достучаться до армянской стороны, чтобы азербайджанские экологи смогли изучить ситуацию на этой территории.

"И примите уже то, что Карабах - это Азербайджан и другого варианта нет. Видите, за моей спиной возвышается азербайджанский флаг. Это дорога в Ханкенди. В течение 30 лет этого флага там не было, теперь он там будет всегда, вечно и везде", - добавил он.

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.