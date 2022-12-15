Минный террор Армении продолжает уносить жизни

Автор: Ибрагим Алиев

Безнаказанность Армении продолжает приводить к новым преступлениям в отношении мирных азербайджанцев. 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине. Расследование выявило, что 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района. Также установлено, что 4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия для эвакуации пострадавших, также подорвались на мине, один из них погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Таким образом, число жертв мин в период после войны 2020 года достигло 278 человек...

Сегодня представители медиа отправились на место трагедии, чтобы ознакомиться с местом, где армянские вооруженные формирования установили мины, и донести информацию о совершенных армянами террористических актов до мировой общественности. Одним из первых отреагировал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

"Глубоко опечален новостью о том, что вчера в Кяльбаджаре 8 человек подорвались на мине, в результате погиб человек, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Желаю скорейшего исцеления раненым", - написал он в своем профиле в Twitter.

Интересно, а когда послы США, ЕС и Франции найдут в себе смелость осудить армянский террор и выразить поддержку Азербайджану? От первых двух периодически слышны какие-то призывы, но это все пустые ни к чему не обязывающие заявления. А французы вообще слепы. В упор не видят тот терроризм, те варварства и военные преступления, которые армянские агрессоры совершали на протяжении 30 лет. Наверное, потому что у Франции, что у Армении, одна общая захватническая, экспансионистская, агрессорская история.

Таким образом армяне продолжают войну против Азербайджана, показывая свою террористическую минную политику, которая продолжается уже более 2 лет после 44-дневной Второй Карабахской войны. Общеизвестно, что освобожденные от оккупации земли Азербайджана являются одними из самых заминированных территорий в мире. Армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили миллионы мин. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители.

Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием. Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными. Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку.

Устраивая минный террор, Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды.

Если мировое сообщество серьезно не отнесется к минной проблеме Азербайджана, если ей не будет дана правовая оценка на международном уровне, то это преступление против человечности будет с каждым днем ​​углубляться и уносить жизни все большего числа людей. К сожалению, имевшие место минные инциденты еще раз подтверждают серьезность угрозы этой проблемы и важность озвученных многочисленных призывов, месседжей и заявлений.

Мир не должен поддерживать необоснованные и провокационные действия армянской стороны. Необходимо поддерживать деятельность, направленную на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе. Важно выразить протест против мин, установки минных ловушек армянскими военными формированиями и дать этому правовую оценку.