Провокация минобороны Армении

Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что в 01:10 15 декабря подразделения пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям Армении в направлении населенного пункта Кильсякенд Кафанского района, не соответствует действительности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ГПС Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезиформация является очередной провокацией министерства обороны Армении", - говорится в сообщении.