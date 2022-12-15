https://news.day.az/politics/1519762.html Провокация минобороны Армении
Провокация минобороны Армении
Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что в 01:10 15 декабря подразделения пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, расположенные в направлении населенных пунктов Коллугышлаг и Рездере Зангиланского района, якобы открыли огонь по позициям Армении в направлении населенного пункта Кильсякенд Кафанского района, не соответствует действительности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ГПС Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту ложную информацию и заявляем, что эта дезиформация является очередной провокацией министерства обороны Армении", - говорится в сообщении.
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