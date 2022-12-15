Омбудсмен обратилась к международному сообществу в связи минным инцидентом в Кяльбаджаре

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к международному сообществу в связи с взрывом мин в Кяльбаджаре.

Day.Az представляет обращение со ссылкой на пресс-службу Аппарата омбудсмена.

"В результате взрыва противопехотных мин в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе Азербайджана очередными жертвами минного терроризма Армении стали 8 человек, в том числе 4 гражданских лица и 4 военнослужащих. Так, после того как гражданские лица, занятые ремонтными работами, подорвались на мине, военнослужащие, прибывшие в район для их эвакуации, также попали на мину, один из них скончался от полученных ранений.

Мы требуем, чтобы военно-политическое руководство Армении, которое за почти 30-летний период оккупации совершило такие преступные действия, как непредоставление точных сведений о картах мин, закопанных на территориях Азербайджана, продолжение диверсий после окончания конфликта, повторное загрязнение минами освобожденных от оккупации территорий, в результате чего гибнут, становятся инвалидами мирные жители и военнослужащие, было привлечено к ответственности, мы призываем международное сообщество занять твердую позицию по этому вопросу".