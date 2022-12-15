Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией

15 декабря в Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщили в четверг Day.Az в Кабинете министров, в заседании под председательством премьер-министров Али Асадова и Ираклия Гарибашвили приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.

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