https://news.day.az/politics/1519802.html Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией - ФОТО
Состоялось заседание Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией - ФОТО
15 декабря в Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщили в четверг Day.Az в Кабинете министров, в заседании под председательством премьер-министров Али Асадова и Ираклия Гарибашвили приняли участие руководители соответствующих государственных структур обеих стран.
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