Кадры с места разрыва мины в Кяльбаджаре

Представители медиа посетили в Кяльбаджаре территорию, где накануне произошел разрыв мины.

Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend представляет вниманию читателей кадры с места взрыва мины.

Напомним, что 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине.

Было установлено, что 4 сотрудника ремонтно-строительной компании и 4 военнослужащих подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района. В результате подрыва на мине один из военнослужащих погиб.

Отметим, что с окончания 44-дневной войны от взрывов мин пострадали 276 человек, из них 123 - гражданские лица, 153 - военнослужащие. В результате взрыва мин погибли 45 человек (35 гражданских лиц, 10 военнослужащих), ранения различной степени тяжести получил 231 человек (88 гражданских лиц, 143 военнослужащих).